DHA

Afyonkarahisar'da yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi.

Bugün öğle saatlerinde Konya'dan İzmir yönüne giden İzmir Komutanlığı'na ait midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Yan yatan midibüsteki 5 askeri personel, patlayan camlar nedeniyle hafif yaralandı.

5 yaralı personel hastaneye kaldırıldı

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 5 kişiyi Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

sonrası trafik tek şeritten sağlandı, soruşturma başlatıldı.