Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan midibüs yan yattı: 5 jandarma personeli yaralı Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur korku dolu anlar yaşattı. Kontrolden çıkıp yan yatan midibüsteki 5 jandarma personeli hafif yaralandı.

DHA

Afyonkarahisar'da yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi.

Bugün öğle saatlerinde Konya'dan İzmir yönüne giden İzmir Jandarma Komutanlığı'na ait midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Yan yatan midibüsteki 5 askeri personel, patlayan camlar nedeniyle hafif yaralandı.

5 yaralı personel hastaneye kaldırıldı

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 5 kişiyi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

Kaza sonrası trafik tek şeritten sağlandı, soruşturma başlatıldı.