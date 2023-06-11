DHA
Afyonkarahisar'da yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi.
Bugün öğle saatlerinde Konya'dan İzmir yönüne giden İzmir Jandarma Komutanlığı'na ait midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yan yatan midibüsteki 5 askeri personel, patlayan camlar nedeniyle hafif yaralandı.
5 yaralı personel hastaneye kaldırıldı
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 5 kişiyi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.
Kaza sonrası trafik tek şeritten sağlandı, soruşturma başlatıldı.