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    Afyonkarahisar'da paltoya sakladığı tüfekle yakalandı

    Bir kişi, giydiği paltosunun içerisine sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle polise yakalanarak gözaltına alındı.
    • 06.01.2023 - 15:41
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 15:48
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    Afyonkarahisar'da paltoya sakladığı tüfekle yakalandı

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ekiplerin, ruhsatsız silah ve tüfeklerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Bölgede devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak arama yaptı.

    Aramada, şahsın giyindiği paltosunun içerisine sakladığı ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet mermi ele geçirdi.

    Şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

    Afyonkarahisar da paltoya sakladığı tüfekle yakalandı #1


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