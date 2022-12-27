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    Afyonkarahisar'da zabıta zincir market şubesini mühürledi

    Emirdağ'da ekiplerin fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürünler yönüyle denetlediği zincir market şubesinin faaliyeti durduruldu.
    • 27.12.2022 - 19:18
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    Afyonkarahisar'da zabıta zincir market şubesini mühürledi

    Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerin ve tedarikçilerin tekel oluşturarak fahiş fiyat uygulamaları gündemde.

    Market ve firmalara yönelik denetimler ise son dönemde sıklaştırıldı.

    Zincir market şubesi mühürlendi

    Bu kapsamda Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, belediye zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir zincir market şubesi mühürlenerek faaliyetlerine ara verildi.

    Afyonkarahisar da zabıta zincir market şubesini mühürledi #1

    Fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim

    Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA'ya yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerince denetlenen bir zincir marketi mühürlediklerini söyledi.

    Göreve geldikleri 2019 yılında itibaren tüm marketleri stokçuluk, fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürünler yönüyle denetlediklerini belirten Koyuncu, "Denetimler sonucunda kanunun emrettiği şekilde önceki yıllarda da çok defa marketlere ceza yazdık ve yine önceki yıllarda da market kapatma cezası uygulamıştık. Ekiplerimizin denetimleri sonucu bir zincir marketi mühürledik." diye konuştu.

    Afyonkarahisar da zabıta zincir market şubesini mühürledi #2


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