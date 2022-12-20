Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ hakkında "AGİ kalktı mı?" sorusu merak ediliyor. Peki AGİ kalktı mı? 2023 yılında asgari ücrette AGİ olacak mı?

Asgari ücret yakından takip edilirken, açıklanmasına çok kısa bir süre kala AGİ hakkında araştırmalar yapılıyor. Asgari Geçim İndirimi hakkındaki bilgiler ve asgari ücrette olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki AGİ kalktı mı, 2023 yılında asgari ücrette AGİ olacak mı?

AGİ kalktı mı?

AGİ bir işçinin medeni durumuna göre, eğer çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık göstermektedir. Bir işçinin kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirim olarak ifade edilmektedir. 16 yaşından sonra sigortalı olarak çalışan kişilerin, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanması ve toplam gelirden çıkarılması ile beraber vergiden muaf bırakılması durumudur.

Bekar veya eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı ilave edilmiştir. Ayrıca işçinin eşinin olması ve çalışmamasına veya çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da çoğalacağı için alacağı asgari ücret miktarı da artış gösterecektir.

AGİ 2022 senesinde asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılması sebebiyle asgari ücret içerisinden kaldırılmıştı. AGİ'nin 2023 asgari ücret zammı içerisinde de yer almayacağı ön görülüyor.