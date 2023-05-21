Ağrı’da 12 bin 682 göçmenin ülkeye girişi engellendi Ağrı’da 2023 yılı içerisinde 12 bin 682 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

İHA

Ağrı’da valilik, İl Göç İdaresi ve güvenlik birimlerince göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde 2023 yılı içerisinde 12 bin 682 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellenirken, yakalanan bin 769 düzensiz göçmen sınır edildi.

Valilikten açıklama geldi

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: