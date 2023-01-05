Ağrı'da 227 göçmen uçakla Afganistan'a gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, 2023 yılının ilk charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

Yurt içinde düzensiz göçün önlenmesine önelik kararlı mücadele devam ediyor.

​Türkiye’ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren ve yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 227 Afgan, jandarma ve polis eşliğinde minibüslere bindirilerek, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.

Burada gerekli kontrolleri yapılan göçmenler, 2023 yılının ilk charter uçak seferiyle Afganistan'a gönderildi.

237 charter seferiyle 124 bin 441 göçmen gönderildi

Bu arada geçtiğimiz yıl düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesiyle ilgili 237 charter sefer düzenlendiği açıklandı.

DHA'nın haberine göre Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2022 yılında 235’i Afganistan’a, 2’si Pakistan’a olmak üzere düzenlenen 237 charter seferiyle 68 bin 290’ı Afganistan ve 12 bin 511’i Pakistan uyruklu olmak üzere toplamda 124 bin 441 düzensiz göçmen Türkiye’den sınır dışı edildi.