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- Ağrı'da 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Doğubayazıt'ta bir tırın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirilirken sürücü tutuklandı.
- 20.12.2022 - 20:48
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İran'dan gelerek Doğubayazıt ilçesine giren bir tır durduruldu.
Yedek depodan uyuşturucu çıktı
AA'nın haberine göre ekiplerce yapılan aramada tırın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram sıvı metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.