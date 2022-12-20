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    Ağrı'da 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Doğubayazıt'ta bir tırın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram uyuşturucu ele geçirilirken sürücü tutuklandı.
    • 20.12.2022 - 20:48
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    Ağrı'da 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İran'dan gelerek Doğubayazıt ilçesine giren bir tır durduruldu.

    Yedek depodan uyuşturucu çıktı

    AA'nın haberine göre ekiplerce yapılan aramada tırın yedek yakıt deposunda 91 kilo 606 gram sıvı metamfetamin bulundu.

    Gözaltına alınan sürücü C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

    Ağrı da 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1


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