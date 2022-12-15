Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türk Dünyası Parlamenter Vakfı (TDPV) ve GENÇKONFED koordinasyonunda “Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi” konferansı düzenlendi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) iş birliğiyle düzenlenen konferans, üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Konferansa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Av. Ayşe Türkmenoğlu, TDPV Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, il protokolü, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

"Biz Ağrı'ya tüm gençlerimizin gelmesini istiyoruz"

Konferansta konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'da göreve geldikleri günden itibaren gençlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Yerel yöneticiler olarak gençlerle ilgili ne yapabilir, nasıl çalışabiliriz diye ilk günden itibaren Üniversitemiz ile işbirliği içerisinde bu alanda üzerimize ne düşüyorsa Sayın Rektörümüzle beraber yapmaya çalışıyoruz. Biz Ağrı'ya tüm gençlerimizin gelmesini istiyoruz." dedi.

"Dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Av. Ayşe Türkmenoğlu da Türkiye'nin ve dünyanın yeni bir yüzyılın inşası aşamasında olduğuna dikkat çekerek, "Pandemiyle birlikte dünyada ekonomik krizler yaşanmaya başlandı. Dünyayı etkileyen krizin etkilerinin minimuma düşürülmesi için yoğun çaba sarf eden devletimiz bizler için büyük fedakârlıklar yapmaktadır. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve atlatılması için enerjimizi ülkemize ve milletimize harcamak zorundayız. Türkiye'nin gelecek 100 yılı, geçmiş 100 yılından çok daha iyi olacaktır. Çünkü ülke olarak rol verilen ya da boyunduruk altında bulunan konumda olmaktan çoktan çıktık. Dünyada söz sahibi olan ve dünya düzenine katkıda bulunan bir ülkeyiz." diye konuştu.

"Sizler bizim ve bu coğrafyanın geleceğisiniz"

TDPV Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, vakıf olarak gençlere büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Sizler bizim ve bu coğrafyanın geleceğisiniz. Hiçbir ümitsizliğe kapılmadan kendinizi geleceğe hazırlamanız bizler için çok önemli. Gençliğine güvenmeyen bir devlet ve millet var olamaz. Bizim için önemli olan sizlersiniz. Geleceğin büyük Türkiye'sini bu coğrafyanın birlikteliğini inşallah birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

"Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum"

Savunma sanayi alanında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada daha güçlü hale geldiğini aktaran GENÇKONFED Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, "Bu gücün oluşumunda söz sahibi olan Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Bizlere düşen siz kıymetli hazinemize sahip çıkmak, günümüzün beklentilerini karşılayabilme yeteneğine sahip olmanızı sağlamak, milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde sizleri geleceğe hazırlamaktır." dedi.

Konferans konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.