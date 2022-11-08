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    Ağrı'daki kazada alevler içinde kalan yolcu otobüsten atladı

    Tutak'da yolcu otobüsünün freninin patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı.
    • 08.11.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 16:25
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    Ağrı'daki kazada alevler içinde kalan yolcu otobüsten atladı

    Ağrı'da, Patnos istikametinde rampa aşağı seyir halindeyken freni patlayan otobüs dehşet saçtı.

    Yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen iki kamyona süratli bir şekilde çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve iki kamyon alev aldı. İlk belirlemelere göre otobüste 18 yolcu ve 3 mürettebat olduğu belirlendi. 7 kişi hayatını kaybetti.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralanan 18 kişi merkez ve ilçe hastanelerine kaldırılırken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

    Ağrı'daki feci kazada alevler içinde kalan otobüsten atladı VİDEO

    O anlar kayıt altına alındı

    Kaza anında otobüs içerisinde kalan bir yolcunun kendini kurtarmak isterken, otobüsten atladığı anlara dair yeni bir görüntü çıktı.

    Yaralı yolcuların tedavisi sürüyor

    Otobüsteki yolculardan ağır yaralanan Eyüp İlter ve Orhan Uyumaz Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otobüsteki yolculardan Onurcan Elçi, Zehra Duman, Mehmet Latif Işık ile Gürgün Özbek ise Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA'nın aktardığına göre otobüste yaralanan Yusuf Durmaz ve Zeynep Durmaz ile Ali Eren ve Serhat Kısa da Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağrı daki kazada alevler içinde kalan yolcu otobüsten atladı #1

    Ağrı daki kazada alevler içinde kalan yolcu otobüsten atladı #2

    Ağrı daki kazada alevler içinde kalan yolcu otobüsten atladı #3

    Ağrı daki kazada alevler içinde kalan yolcu otobüsten atladı #4

    Ağrı daki kazada alevler içinde kalan yolcu otobüsten atladı #5


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