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    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ı ziyaret etti

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 13:02
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:13
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    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ı ziyaret etti

    Türkiye'nin gündeminde yaklaşan seçimler var.

    Seçimlere kısa bir süre kalmışken 6 partinin oluşturduğu masa ise toplantılarına devam ediyor.

    6'lı masa, 5 Ocak'ta Gelecek Partisi’nde toplanacak.

    Babacan'ı ziyaret etti

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendi ev sahipliğinde yapılacak 6'lı masa toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği liderler turu kapsamında bugün, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ı ziyaret etti #1

    Görüşme 2 saat sürdü

    DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ikili görüşme, basına kapalı olarak 2 saat sürdü.

    Davutoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin "Altılı Masa toplantısı öncesinde liderler turumuzu Deva Partisi Genel Başkanı Sn. Ali Babacan'ı ziyaret ederek sürdürüyoruz. Nazik ev sahipliği için sayın Babacan'a teşekkür ediyoruz." paylaşımında bulundu.

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ı ziyaret etti #2

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ı ziyaret etti #3

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ı ziyaret etti #4


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