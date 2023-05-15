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14 Mayıs seçimi geride kaldı.

Sandıktan ikinci tur çıkan seçimlerden sonra büyük moral bozukluğu yaşayan muhalefet, olumsuz havayı yok etme peşinde.

Millet İttifakı'nın liderlerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenoyu alamadığını belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Erdoğan güvenoyu alamamıştır. Toplumun yarısı onun düzenine hayır demiştir. Değişim talebini sandığa yansıtmıştır.



Şu anki sistemin tek olumlu tarafı seçmene ikinci şans vermesidir.



Bazı konulardaki tutumumuzu size yeterince aktaramadığımızı fark ettik.



Hüzünle geceyi kapattınız ama biz bitti demeden bu süreç asla bitmeyecek."