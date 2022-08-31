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    Ahmet Davutoğlu, FETÖ firarisinin yayınına katıldı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FETÖ terör örgütünün firari PKK imamı Ebubekir Işık’ın canlı yayınına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 15:37
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    Ahmet Davutoğlu, FETÖ firarisinin yayınına katıldı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FETÖ’nün Avrupa’daki propaganda kanallarından birisi olan Vocal Europe kanalında canlı yayına katıldı.

    Türkiye karşıtı siyaseti ve göçmen anlaşması ile tanınan Avrupa Birliği’ni canlı yayında öven Ahmet Davutoğlu, AB’yi “İleri görüşlü” bir proje olarak tanımladı.

    "AB ile ortak vizyon geliştirilmesi gerekli"

    FETÖ’cü Ebubekir Işık’ın yayınında konuşan Ahmet Davutoğlu, Türkiye hükümetinin Avrupa Birliği karşıtı bir algıya sahip olduğunu iddia etti ve AB ile Türkiye’nin "Ortak vizyon geliştirmesi gerektiğini" öne sürdü.

    Canlı yayının yapıldığı Vocal Europe, Avrupa Birliği’nin fonladığı bir düşünce kuruluşu.

    Ahmet Davutoğlu, FETÖ firarisinin yayınına katıldı

    FETÖ'nün PKK imamı Ebubekir Işık

    Ebubekir Işık, firari FETÖ’cüler Serdar Yeşilyurt ve Muhammet Yılmaz ile birlikte Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Avrupa şubesi TUSKON EU’yu kurdu.

    Bank Asya ile yakın ilişkileri bulunan TUSKON Türkiye, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra kapatıldı.

    Ebubekir Işık, FETÖ’nün darbe girişiminden tam 1 ay sonra, 18 Ağustos 2016’da, Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüntülendi.

    PKK'nın propaganda kadrosundan birisi ile buluştu

    FETÖ’nün Avrupa’daki terör örgütü PKK’dan sorumlu imamı Ebubekir Işık, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu kafeteryasında PKK’nın Avrupa propaganda kadrosundan olan Martin Alasor ile buluştu.

    FETÖ’nün başarısız darbe girişimi sonrası terör örgütü PKK ile ortak stratejisini belirlemek için yapılan toplantı esnasında Ebubekir Işık, fotoğrafının çekildiğini fark etti ve derhal Avrupa Parlamentosu binasını terk etti.

    Ahmet Davutoğlu, FETÖ firarisinin yayınına katıldı #1

    Ahmet Davutoğlu, FETÖ firarisinin yayınına katıldı #2


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