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- Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
- Haber Merkezi
- 13.12.2022 - 12:49
- Güncelleme : 13.12.2022 - 13:15
6'lı masa, aralık ayının sonunda Gelecek Partisi’nde toplanacak.
6'lı masa toplantısının 26 Aralık’ta yapılması planlanıyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplantıdan önce liderler turuna çıktı.
Davutoğlu, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.
CHP'yi ziyaret etti
Liderler turuna devam eden Ahmet Davutoğlu'nun bugünkü durağı Cumhuriyet Halk Partisi oldu.
CHP Genel Merkezi'ne gelen Ahmet Davutoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı.
Kılıçdaroğlu ile görüştü
Daha sonra iki lider, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde basına kapalı görüşmeye geçti.
Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ViDEO
Başörtüsü teklifi gündemde
Ahmet Davutoğlu’nun liderler turunda, AK Parti’nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi bekleniyor.
6'lı masada daha önce bu konu gündem gelince, "Teklif metnini bir görelim" denilmişti.
6'lı masanın aralık ayının sonunda yapacağı toplantıda konunun netleşmesi, ortak hareket etme kararının çıkması bekleniyor.