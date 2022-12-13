Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 6'lı masa toplantısı öncesi Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

6'lı masa, aralık ayının sonunda Gelecek Partisi’nde toplanacak.

6'lı masa toplantısının 26 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, toplantıdan önce liderler turuna çıktı.

Davutoğlu, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

CHP'yi ziyaret etti

Liderler turuna devam eden Ahmet Davutoğlu'nun bugünkü durağı Cumhuriyet Halk Partisi oldu.

CHP Genel Merkezi'ne gelen Ahmet Davutoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı.

Kılıçdaroğlu ile görüştü

Daha sonra iki lider, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde basına kapalı görüşmeye geçti.

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ViDEO







Başörtüsü teklifi gündemde

Ahmet Davutoğlu’nun liderler turunda, AK Parti’nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

6'lı masada daha önce bu konu gündem gelince, "Teklif metnini bir görelim" denilmişti.

6'lı masanın aralık ayının sonunda yapacağı toplantıda konunun netleşmesi, ortak hareket etme kararının çıkması bekleniyor.