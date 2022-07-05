Ahmet Davutoğlu: Kolay bir seçim zaferi olacağını düşünenler yanılıyor

2023'te yapılacak seçimlerle ilgili muhalefetteki diğer partileri uyaran Ahmet Davutoğlu, iktidara gelmelerinin kolay olmayacağını belirtti.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken, Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen muhalefetten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklarken, 6'lı masa etrafında toplanan liderlerin "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu net bir cevaba kavuşmadı.

Seçimlerde adayın önemli olmadığını belirten muhalefet liderlerine ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'dan uyarı geldi.

Davutoğlu, Millet İttifakı'nın kolay seçim zaferi hedefine temkinli yaklaştı.

"Kolay zafer inancı, muhalefetin yumuşak karnı olur"

Bilim insanı olarak seçimleri analiz ettiğini bildiren Ahmet Davutoğlu, kolay bir zafer inancının muhalefetin ‘yumuşak karnı’ olduğunu dile getirdi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Davutoğlu, hiçbir seçimin kolay geçmeyeceği inancını taşıdığını da sözlerine ekledi.

"Hiçbir seçim kolay olmaz"

Davutoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“Yok. Ben, daha önce iki seçimi yönettim başbakan olarak 7 Haziran ve 1 Kasım’da. Daha önce de fiilen bilim adamı olarak seçimleri analiz ettim. Ben hiçbir seçimin kolay olduğu kanaatini taşımıyorum. Daha doğrusu seçimin kolay bir zafer olacağını düşünenler, en büyük siyasi yanılgıyı yaşarlar. Hiç beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalırlar.





"Seçimin mekaniği yoktur, dinamiği vardır"

Sandık kontrol edilebilir bir şey değildir. Sandıkları kontrol edebileceklerini zannedenler hep yanıldılar, örnekleri o kadar çok ki. Dolayısıyla, kolay bir zafer inancının, muhalefetin yumuşak karnı olduğu kanaatindeyim. Bizim hepimizin yumuşak karnı. Kolay bir zafer, bir anda muhalefetin herhangi bir unsurunu, tek başına davranmaya sevk edebileceği gibi erken bir çıkışla, büyük bir potansiyeli zaafa da uğratabilir. Reel olarak da bunu böyle görmüyorum. Seçimin mekaniği yoktur, dinamiği vardır, seçim dinamikleri her an değişir.”