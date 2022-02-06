Millet İttifakı'nın çoğalmasıyla başlayan oturma krizi sonrası yeni tartışma, "ittifakın yeni adı ne koyalım" oldu.

Gelecek seçimlerin 2023 yılında yapılacağını duyurulmasından sonra partiler de hazırlıklarını bu takvime göre sürdürüyor.

Konuyla ilgili muhalefet partileri arasında da gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'ndaki parti sayısının 6'ya çıkması beklenirken, muhalefet arasında oturma krizi kavgası başlamıştı.

Oturma krizinden sonra yeni tartışma ise ittifakın yeni adı ne olsun?

Dün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Suat Toktaş'ın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Millet İttifakı hakkında da konuştu.

"İTTİFAK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN KONUŞUYORUZ"

Türkiye'de erken seçimin bir anda ilan edilebileceğini ifade eden Davutoğlu, "O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu: Millet İttifakı'nın adını değiştireceğiz ViDEO