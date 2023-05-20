Ahmet Davutoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu isterse cumhurbaşkanlığı yardımcılığından feragat ederim Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı oyların artması söz konusu olacaksa, cumhurbaşkanlığı yardımcılığından feragat edeceğini söyledi. Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talebi olursa ben bir dakika bile düşünmem." dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek seçimini yaptı.

İlk turda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan galip gelse de, adaylar yüzde 50+1'lik çoğunluğa ulaşamadığı için seçim 2. tura kaldı.

Seçimden önce muhalefetin uyguladığı politika ise çok tartışılmış ve eleştirilmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamalarda, "6'lı masada olanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve en az 1 bakanlık alacak” ifadelerini kullanmıştı.

"Kılıçdaroğlu'nun alacağı oyda olumlu bir değişim olacaksa, benim için makamın önemi yok"

TELE 1'e katılan Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu istediği takdirde, adaylıktan çekilebileceğini söyledi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Şimdi dense ki, 'Cumhurbaşkanlığı makamına tek başına sayın Kılıçdaroğlu çıksın', benim için hiç sorun yok. O makama tutunmak gibi bir lüksüm olmaz. Bir ekip olarak bizi gören kitlelerin duyacağı güven ve vereceği oy ile, tek başına sayın Kılıçdaroğlu'nun veya bir iki arkadaş ile alacağı oy arasında olumlu bir değişim olacaksa, dediğim gibi bu makamların hiçbirisi önem kazanmaz."

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun yardımcılıktan çekilmem için talebi olursa bir dakika düşünmem"

Davutoğlu ayrıca şöyle dedi: