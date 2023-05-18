Ahmet Davutoğlu'ndan 28 Mayıs mesajı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkanı ile hemen hemen her gün görüşüyoruz. Son derece uyumlu bir şekilde iyi bir iş bölümüyle ve ortak bir tavırla 28 Mayıs'a yürüyoruz. Bu konuda bozgunculuk, açmaz bekleyenler geçmişte yanıldılar; önümüzdeki günlerde de yanılırlar" dedi.

DHA

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri geride kaldı.

Seçimlerin geride kalmasının ardından partiler, değerlendirme toplantısı yapmaya başladı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

Adaylar 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için çalışmalarını sürdürüyor..

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımı ile toplantı yaptı.

"Ya statükoya devam diyecek ya da değişim diyecek"

28 Mayıs'la ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Eminim bugün Türkiye'nin her yerinde, vatandaşlık bilincine sahip her kardeşimiz hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun 14 Mayıs'ta hangi tercihte bulunursa bulunsun 28 Mayıs için bir daha düşünüyor.



Bu aslında tercihlerimizin oturması için sağlıklı bir gelişmedir. Peki 28 Mayıs'ta yaşayacağımız süreç sadece oy kullanmaktan ibaret olan bir seçim mi? Hayır. 28 Mayıs'ta biz bir referandum yapacağız.



Artık 2 tercih var ve milletimiz bu tercihini kullanırken 2 kişi arasında tercih yapmayacak. 2 parti, 2 ittifak arasında da tercih yapmayacak. Ya statükoya devam diyecek ya da değişim diyecek. Statükoya devam derse ne olacağını çok iyi biliyoruz.

"Yeni bir ufka yelken açıyoruz, mücadelemiz devam ediyor"

Meselelerinin mevki ya da makama gelmek olmadığını belirten Davutoğlu, salonda bulunan kurmaylarını sahaya inmeleri için görevlendirdiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye 28 Mayıs'ta ya yeni bir hale bürünecek ya da kurumsal çürümenin, yozlaşmanın, siyasi ahlak bozulmasının yol açtığı bir çöküşe gidecek. Biz bu ülkenin çöküşe gitmesine asla izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz devam ediyor.

"Son derece uyumlu bir şekilde ortak tavırla 28 Mayıs'a yürüyoruz"

Milletvekili seçilen partililerine de tebriklerini sunan Davutoğlu, "Onlar şahsi bir mevkiye gelmediler. Her birisi Gelecek Partisi'nin bütün müktesebatının temsilcisidir. İnşallah 28 Mayıs'ta seçimi kazanacak ve yürütmede de en etkili kadroda yer alacaklar. Kimsenin dediğine kulak asmayın. Biz 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkan ile hemen hemen her gün görüşüyoruz. Son derece uyumlu bir şekilde iyi bir iş bölümü ile ve ortak bir tavırla 28 Mayıs'a yürüyoruz. Bu konuda bozgunculuk, açmaz bekleyenler geçmişte yanıldılar; önümüzdeki günlerde de yanılırlar. 28 Mayıs bir eşiktir. İnşallah 28 Mayıs'ta yeni bir ufka, vizyona hep beraber yelken açacağız" ifadelerini kullandı.