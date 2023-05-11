ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs günü kader seçimlerinden birisini gerçekleştirecek.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

6'lı masada aday belirleme süreci aylarca devam eden krizler sonrası şimdi de seçimler yapılmadan bakanlık krizi baş gösterdi.

Küçük partilerin ittifakta söz sahibi olmasını istemeyen Meral Akşener katıldığı her programda bu konudan dert yanıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Akşener, seçimi kazanmaları durumunda Millet İttifakı'nda bakanlıkların nasıl dağılacağını anlattı.

Meral Akşener, Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda bakanlıkların CHP ve İyi Parti arasındaki milletvekili sayısının oranına göre dağıtılacağını söyledi.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Avcılar Mira Palas'ta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların dağılımının İyi Parti ile CHP arasında olacağını" söylediği anımsatılarak, "Masadaki diğer partilere bakanlık verilmeyecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Ahmet Davutoğlu her partiye en az bir bakanlık verileceğini, bunun oy oranlarına göre artabileceğini söyledi.

Davutoğlu, bakanlık dağılımına yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak. Sayın Akşener o paylaşımında, diğer partilerin bakanlık almayacağını değil, diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi içinde temsil edildikleri için milletvekili oranlarına bakılacak demek istemiştir. Yol haritamız açık, buradan kimse sorun çıkacağını beklemesin.