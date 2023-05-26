Ahmet Davutoğlu'ndan ortaklarına çağrı: Gelin beraber grup kuralım Ahmet Davutoğlu'ndan DEVA, Saadet ve Demokrat Parti’ye çağrı geldi. Davutoğlu, "Gelin Meclis’te kendi grubumuzu kuralım. Meclis'te grup kurmak zarurettir" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin en kârlı çıkanları, DEVA ve Gelecek Partisi oldu.

Bu iki parti, CHP sayesinde, milletvekili sayısını artırdı. CHP için uzun zamandır çalışanlar ise koltuklarından oldu.

Tüm bunlar Millet İttifakı'ndaki sorunları her geçen gün de artırıyor. Birbirini desteklemeyen açıklamalar, söylemler gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ali Babacan, ittifakı zora sokacak bazı söylemlerde bulundu.

Meral Akşener'in seçimin üzerinden 6 gün geçtikten sonra sahaya inmesi de Millet İtitfakı'na güven duyulmasına engel oluyor.

Her ne kadar birbirlerini "destekliyormuş" gibi gözükseler de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı çağrı ile öyle olmadığını bir kez daha göstermiş oldu.

Ahmet Davutoğlu, CHP ve İyi Parti ile olan ortaklığını umursamayarak, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti’ye çağrıda bulundu.

Ahmet Davutoğlu'ndan ortaklarına mesaj

Millet İttifakı'nın AK Parti'den oy çekemediğini ancak bu üç parti birlik olsaydı AK Parti'den oy alabileceklerini öne süren Davutoğlu, "Bu meseleyi 2 sene önce gördüm. Altılı Masa kurulmadan önce arkadaşlara söyledim.

'AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlenin CHP'ye oy vermesi mümkün değil' dedim ama anlatamadım. Çok ısrar ettim.

Fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücünüz fırtınayı engellemeye yetmez. Bu üç partiye sesleniyorum, Meclis'te birlikte bir grup kurmak zarurettir." ifadelerini kullandı.

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"İnsanlar biraz ders alsın..."

Ayrıca, ‘Birlikte grup kurmak nasıl olur?’ sorusuna ise Davutoğlu şu şekilde yanıt verdi:

"Onun formülleri bulunur biz çalıştık. Çalışmadığım hiçbir şeyi beni ben gündeme getirmem çok rahat formülleri bulunur. Yeter ki insanlar yaşadıklarından biraz ders alsınlar. Ben de suçlayamıyorum seçmeni alışmadığı bir yere vuramıyor işte ve bunu ben söyledim."