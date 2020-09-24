Ahmet Ercan, İstanbul için büyük deprem uyarısı yaptı

Ahmet Ercan, İstanbul için büyük deprem uyarısı yaptı

Prof. Ahmet Ercan, Habertürk canlı yayınına katılarak İstanbul'da hissedilen 4.2'lik depremin büyük depremin alıştırması olduğunu söyledi.

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.2'lik deprem, İstanbul'da da şiddetini gösterdi.

Deprem haberinin gelmesinin ardından televizyon programları bazı profesörleri canlı yayına bağladı.

Bu isimlerden biri de İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Ercan oldu.

"BÜYÜK DEPREMİN ALIŞTIRMASI"

Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen yayının canlı yayın konuğu olan Ahmet Ercan, "Beklenen büyük bir deprem için bir hatırlatma mıdır?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu büyük depremin alıştırmasıdır. Daha önceki açıklamalarda depremin iki parça kırılmayla oluşacağını söylemiştim. Bunlardan biri İstanbul kolu. Diğeri ise Tekirdağ kolu. Bu deprem tam Tekirdağ kolunun çevresinde oldu.

"BUNDAN SONRA 7'LİK DEPREMİN.."

Bundan sonra 7'lik depremin nerede olacağını ve işleyişin doğu batı olduğunu, net olarak gösterdi."

Prof. Dr. Ahmet Ercan kimdir?

Ahmet Ercan, İstanbul için büyük deprem uyarısı yaptı VİDEO



