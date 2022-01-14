Ahmet Hakan, CHP'nin kabine planını yazdı

Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde iktidarın el değiştirmesi durumunda nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair hazırlık yapıyor.

AK Parti ile MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı'nın karşısında birleşen partiler, önümüzdeki seçimlerde iktidara geleceklerini seçmene anlatmaya başladı.

Cumhur İttifakı ise kendisinden emin.

Erken seçimlere kapıları kapatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında milletin büyük bir zafere imza atacağını dile getiriyor.

Karşılıklı açıklamalar devam ederken, CHP'nin iktidara gelmeleri durumunda yapacağı görev dağılımı hakkında yapılan plan basına yansıdı.

Son günlerde tartışılan görev dağılımı listesini Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan da köşesine taşıyorarak yorumladı.

CHP'NİN YAPTIĞI PLAN

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Temel Karamollaoğlu

TUTAR MI TUTMAZ MI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu planını, "Tutar mı tutmaz mı?" diye sorgulayan Ahmet Hakan, şunları söyledi:

“Vay! Vitrine bak! Ne istersen var. Birini beğenmediysen öbürü var. Herkese seslenen bir isim mevcut” falan diyerek... Tutabileceğini düşünüyorum.

Bazen de... “Hepsi birleşmiş, Erdoğan tek. Ahali sevmez bu tür birleşmeleri. Her biri bir tarafa çeker diye düşünür” falan diyerek... Tutmayabileceğini düşünüyorum."