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- Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, kaç yaşında? TÜİK Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru hakkında..
Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, kaç yaşında? TÜİK Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru hakkında..
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 13:12
TÜİK'de yaşanan görev değişikliği gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.
Bu gelişme üzerine arama motorlarında Ahmet Kürşad Dosdoğru hakkındaki bilgiler araştırılmaya başladı.
İşte TÜİK Başkanı Ahmed Kürşad Dosdoğru hakkında merak edilenler..
AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?
1978'de Yozgat'ta doğan Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.