Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy verme işlemini tamamladı.

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Yurt genelinde halk sandık başına gitti.

Yoğun katılımın sağladığı seçimde vatandaşlar tercihini yaptı.

Ahmet Necdet Sezer de eşi Semra Sezer'le geldiği Şahin Sevin İlkokulu'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 1175 numaralı sandıkta oy verdi.

Başarılar diledi

Oy verme işleminin ardından 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve eşi Semra Sezer, sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

Sezer seçimlerde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.