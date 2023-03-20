Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı Türkiye İttifakı’nın adayı Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunda bulundu. Özal, imza çalışmasından sonra seçim çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen siyasetçiler de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurularını yapıyor.

Başvurusunu yaptı

Son olarak Türkiye İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

"Seçim çalışmaları için gezilere başlayacak"

Gerekli evrakları tamamladıklarını söyleyen Özal, “Hayırlısıyla imza çalışmalarımız var. Onu da tamamlayacağız. Ondan sonra seçim çalışmaları için Türkiye’ye gezilerimiz başlıyor. Ramazan ayında biraz daha yavaş olabilir. Otobüslerimizle gezmeye çıkıyoruz artık. En iyi kim hayırlıysa o kazansın. Kendim de dahil bunu söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

"Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz"

Öte yandan Ahmet Özal, geçtiğimiz yıl yaptığı iddialı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Özal, "Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz." diyen Ahmet Özal, seçimden sonra bu sözlerinin kendisine hatırlatılabileceğini belirtmişti.