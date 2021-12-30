Ahmet Özhan'dan yarım ekmek eleştirilerine açıklama

"Yarım ekmek yeriz" sözleriyle eleştirilen Ahmet Özhan, kendisinin neden eleştirildiğine anlam veremediğini belirtip; o ifadeyle ne demek istediğine açıklık getirdi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduat sistemi ilgili ilk kez verdiği mesajlar sonrası, döviz kurunda 20 Aralık gecesi itibarıyla sert düşüşler yaşandı.

Özellikle 18 liraya kadar çıkan dolar, yüzde 40 kadar değer kaybederek 11-12 lira bandını gördü.

Doların bu düşüşü sonrası tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ın ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar, sosyal medyada gündem oldu.

YARIM EKMEK...

Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız." demesiyle kendini bir anda linç kampanyasının içinde buldu.

Konuyla ilgili eleştirlen devam etmesi sonrası Özhan, söylediği sözlere açıklık getirdi.

"İNANDIĞIM ŞEYLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Günaydın'dan İlker Gezici'ye konuşan Özhan, kendisini eleştirenlerin neden rahatsız olduğunu merak ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Terbiye sınırını aşmayan eleştirilere açığım ama hakaret edeni savcılığa vereceğim. Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim.

"NEDEN RAHATSIZ EDEBİLİR Kİ"

Dolar tahribatıyla yerlerde sürüklenecek bir ülke olmadığımızı ifade ettim. Bu kimi rahatsız edebilir? Türkiye'nin vakur, haysiyetli ve dik duruşunu çekemeyenler, bunu hazmedemeyenler söylemimden rahatsız oldu.

Ahlaki düşkünlük içindeki o gruba üzülüyorum."