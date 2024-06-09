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Fenerbahçe'de gözler seçime çevrilmişken, dün herkesin merakla takip ettiği bir yayın gerçekleşti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Habertürk ekranında karşı karşıya geldi.

Milyonlarca izleyicinin takip ettiği yayında başkan adayları kadar moderatör Ahmet Selim Kul da sosyal medyanın gündemindeydi.

Kul'un programdaki 'pasif' rolü sosyal medyanın diline düştü.

"Birçok şaka gördüm ben de güldüm"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kul, bugün programla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kul açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten daha dikkat çekici bir düello var mı? Aklıma gelmiyor. Tam 20:00'da bizim maratonumuz başladı. Sayın Aziz Yıldırım'ın yayını kabul etmesiyle başladı.



Moderatörsüz isteniyordu ama bu programı birinin açıp kapatması lazımdı.



8-9 yıldır aralarında müthiş bir kutuplaşma olan ikili karşı karşıya geldi.



Çok merak ediliyordu. 3 gün önce Ali Koç'u burada konuk etmiştik. En büyük meslek hedefim ikinizi yayında buluşturmak dedim. Çok şükür iki gün sonra nasip oldu.



Benim bu alanda yapabileceğim daha büyük bir iş yoktu.



Tabii insanlar bazı konularda bana yükleniyorlar özellikle benim çok müdahil olmama konusunda bir çok şaka gördüm ve güldüm. Bir çok komik şeyler var.