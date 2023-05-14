Ahmet Yener: Veri akışında aksama yok YSK Başkanı Ahmet Yener'den sandık sayımına ilişkin açıklama geldi.

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Saatler sonra Türkiye'nin kaderi belli olacak.

Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını heyecanla bekliyor.

Bu süreçte veri akışları ajanslar tarafından sık sık paylaşılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de vatandaşları bilgilendirmek adına zaman zaman canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

"Aksama ya da gecikme söz konusu değildir"

Yener'in açıklamaları şu şekilde:

“YSK’nın veri girişinde şuanda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı adayı sayısı 4, 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen seçim sonuçları ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali oluyor ve bu şekilde de söz konusu olmaktadır. Şuan itibari ile yurt içinde yüzde 47.08, yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Gecikme durumunda da nasıl bir yol izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir.”