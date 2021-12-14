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    AİHM'mden Nazlı Ilıcak kararı: Türkiye 16 bin euro para cezası ödeyecek

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın ifade hürriyetinin ihlal edildiğine hükmederek Türkiye'ye 16 bin euro para cezası verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 12:42
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    AİHM'mden Nazlı Ilıcak kararı: Türkiye 16 bin euro para cezası ödeyecek

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİMH) Nazlı Ilıcak kararını açıkladı.

    Mahkeme gazeteci Ilıcak'ın ifade hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti.

    Bu apsamda Türkiye'ye 16 bin euro (256 bin TL) para cezası verildi.

    AYRINTILAR GELİYOR.

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