Aile Bakanlığı, üniversite gençliğinin profilini çıkaracak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite gençliği üzerine yapılan ilk profil araştırması olan Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması’nın üçüncüsünü gerçekleştirecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı çerçevesinde her 3 yılda bir Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması yapıyor.

Bu araştırma Türkiye’deki üniversitelerde örgün eğitime devam eden öğrencilerin aile içi ilişkileri, dersten arta kalan zamanlardaki uğraşları, beslenme ve spor alışkanlıkları, zararlı madde kullanımı gibi niceliksel veriler elde etmek, bu veriler ışığında gençlerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek amacıyla yapılıyor.

2016’da başlandı

İlk olarak 2016 yılında yapılan Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması, 2019 yılında da tekrarlandı.

2016 araştırmasında 33 ilde 68 üniversitede 21 bin 156 üniversite öğrencisi ile görüşüldü ve araştırma sonuç raporu, 2017 yılında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’na sunuldu.

2019 araştırması ise 33 ilde 74 üniversitede toplam 16 bin 204 üniversite öğrencisiyle yapıldı ve 2019 yılında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’na sunuldu.

22 ilde 50 üniversitede gerçekleştirilecek

Araştırmanın üçüncüsü ise Ağustos ayında başladı.

Saha uygulamasının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Araştırma, 22 ilde 50 üniversitede gerçekleştirilecek.

İHA'da yer alan habere göre araştırma kapsamında yaklaşık 20 bin öğrenciyle görüşülmesi hedefleniyor.

Araştırma sonucu, rehber olacak

Araştırma sonucunun, gençlerle çalışan ve onlara yönelik politikalar geliştiren kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde yer alan üniversiteler, yüksekokullar ve enstitüler, konu üzerinde çalışan akademisyenler, rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerini yerine getiren kurumlar, araştırmacılar, doktorlar, politika oluşturucuları ve uygulayıcılarına da rehber olması hedefleniyor.