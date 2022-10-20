Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan ve şartları taşıyanlara verilen Aile Destek Paketi hakkındaki detaylar, vatandaşlar tarafından gündem oldu.

Zor durumda olan aileleri yalnız bırakmayan devlet, Aile Destek Paketi ödemelerini başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay süre ile gerçekleştirilecek olan Aile Destek Programı ödemeleri için, geri sayım da başladı.

İlk olarak Haziran ayında yapılan ödemelerin devamı gelirken, Ekim ayında yapılacak olanın tarihi merak edilmeye başlandı.

Vatandaşlar yatacak olan ödemelerle ilgili, "Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? İşte yanıtı...

Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

Ekim ayı için program ödemeleri bekleniyordu. Bakan Derya Yanık, katıldığı canlı yayında yardım ücretlerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu.

13 Ekim günü yaptığı açılamada Bakan Derya Yanık, ekim ayı ödemelerinin bu hafta içinde yapılacağını duyurdu.

Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar?

Son düzenlemelerle birlikte aylık aile destek ödemeleri, aylık 850 ila bin 205 liraya yükseltildi. Yeni tutarlar Kasım ayı ödemelerine yansıtılacak.

Bşavurular nereye yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.