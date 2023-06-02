AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş yemin etti Tescilli Türkiye güzeli olan AK Partili Seda Sarıbaş, yemin ederek milletvekilliği görevine başladı.

ensonhaber.com MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği TBMM’de, 28. Dönem milletvekilleri için yemin töreni yapıldı. Tek tek kürsüye çıkan vekiller il sırasına göre yemin etti. 2006'da düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda "Veet Türkiye Güzeli" seçilen AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da kürsüye çıkarak yemin etti. Sarıbaş, dün kayıt yaptırdığı Meclis'te göreve başlamak için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. "Canla başla çalışacağız" TBMM çatısı altında ülkesini temsil etmenin mutluluğunu yaşayan Sarıbaş, "Onurlu, gururluyuz; en önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse üzerimize düşen görev ne ise canla başla çalışacağız. Heyecanımız dorukta." ifadelerini kullandı.