AK Parti binasının önünde heyecan dorukta Ensonhaber, Ankara'da AK Parti binasının önündeki heyecanlı kalabalığı görüntülemeye devam ediyor.

Özel Haber

Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ait oy sayımları sürüyor.

Seçim sonuçları yavaş yavaş açıklanıyor ve yurt genelinde heyecanlı bekleyiş doruğa ulaştı.

Saatler geçtikçe Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi binasının önünde toplanan partililerilerin sayısı ve heyecanı artıyor.

Binanın dışında seçim sonuçlarını heyecanla bekleyen partililer, ellerinde Türk ve AK Parti bayrakları ile içeride sonuçları izleyen yetkililerin heyacanına eşlik ediyor.

Gençlerin heyecanlı bekleyişi

Binanın dışında heyecanla bekleyen AK Partililerin içinde gençlerin çoğunlukta olması ise dikkati çekiyor.

AK Parti binasının dışında içinde terör gazilerinin de olduğu coşkulu kalabalık Ensonhaber'in mikrofonuna konuşarak heyecanlarını şöyle getirdi:

"Çok mutluyuz, heyecan var."

"Reis'in hiç bir şey yapmasına gerek yok. CHP'lileri camiye soktu ya o bize yeter. Her zaman yıllardır olduğu gibi AK Parti, AK Parti, AK Parti."

"Hayırlı uğurlu olsun inşallah."

"Bay Bay Kemal'e bay bay diyoruz."

"Bugün Bay Kemal, FETÖ, PKK'nın yüzü artık nasıldır bilmiyorum ama ben Kemal'e bay bay diyorum."

"Gururluyuz, mutluyuz."

"Devletimiz için hayırlısı olsun, bu insanlar Çılgın Türkler, onları kimse durduramaz."

"Bütün Batı'lı ülkeler ve terör örgütleri Tayyip Erdoğan'ın karşısında ama biz yanındayız. Bize vatan lazım."

"İlk oyumu Erdoğan'a verdim. Allah kimseyi kötü günlere düşürmesin."

"Adalet yerini buldu, Allah başımızdan eksik etmesin."