AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Gençlere en değer veren parti AK Parti’dir Ensonhaber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan gündeme dair önemli mesajlar verdi. İnan, gençlere en fazla değer veren partinin AK Parti olduğunu vurguladı.

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Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan seçimler öncesi dikkat çeken bir hamle gelmişti.

Önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesi ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ı İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterdi.

Seçim süreci boyunca yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Eyyüp Kadir İnan, İzmir'den milletvekili seçilerek gençlerin ve İzmirlilerin temsilcisi olacak.

Gençlerin başkanı Ensonhaber'de

Seçimlerin ardından ayağının tozuyla Ensonhaber canlı yayınına katılan Eyyüp Kadir İnan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Muhalefet gençleri istismar etmeye kalkıştı"

Muhalefetin gençleri istismar ettiğini belirten İnan, şu açıklamalarda bulundu:

Ana muhalefet gençlerimizi çok istismar etmeye çalıştı. Biz de buna bir karşı duruş sergiledik. İlk defa oy kullanan gençler AK Parti’nin seçimlere ilk girdiği 2002’den beri en çok bizi destekledi. Tüm iddiaları Meclis tablosunda çöktü. Şu an Meclis’in en genç milletvekilleri AK Parti kadrolarında. Onların bırakın Meclis’ten, en yakın halkalarında dahi bir tane genç yok. Kendi partilerindeki gençlere dahi değer vermediler.

"Gençlere en değer veren parti AK Parti’dir"

Gençlere en çok değer veren partinin AK Parti olduğunu vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

CHP Gençlik Kolları Başkanı geri sıralardan aday gösterildi ve Meclis’e giremedi aynı şekilde İyi Parti’nin gençlik kolları temsilcisi geri sıralarda değerlendirildi ve o da giremedi. Bu işte gençlere en çok değer veren partinin AK Parti olduğunu bize gösteriyor.

"İzmir'de güzel bir kampanya yürüttük"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

İzmir’de güzel bir kampanya geçirdik, genç ve dinamik bir kampanya oldu. Biraz engellemelere takılsak dahi güzel bir çalışma oldu.

"Muhalefet gençleri hiçbir zaman anlamadı"

Gençler muhalefetin ortaya koyduğu algı çalışmalarını satın almadı. Gençier bir vizyon değişimi istiyor, o vizyonu da AK Parti’de görüyorlar, gençler Avrupa’ya da gitmek istiyor ama bunu istismar konusu haline getirmeden.



Gençler muhtarlara yardımcı atayacağız diyeni mi tercih edecek yoksa yapay zeka diyen, Akıncı, İHA, SİHA’ları yapanları mı tercih eder. Gençler için ortaya koydukları bir tane bir şey yok. Belediyeleri aldılar oralarda hiçbir şey yok. Muhalefet gençleri hiçbir zaman anlamadı.

"Cumhurbaşkanımız 7 bölgede 81 ilde tüm vatandaşlarımızın gönlüne giren yegane siyasetçidir"

Bu seçim partilerin yarıştığı bir seçimden ziyade ittifakların yarıştığı bir seçim haline dönüştü. İkinci turu da Türk siyasi tarihi ilk kez test edecek. Burada Cumhur İttifakı 14 Mayıs’ta büyük bir zafer elde etmiştir. İnşallah ikinci turda Meclis’te olduğu gibi Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanımız zafere ulaşacaktır.



Cumhurbaşkanımız kuşatıcı siyaset tavrıyla 7 bölgede 81 ilde tüm vatandaşlarımızın gönlüne giren yegane siyasetçidir. Seçmenimiz burada siyasi fark ayırt etmeksizin bize mesaj veriyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kazanımların devamını istiyor.

"Kimsenin oyu çantada keklik değil"

Bunlar matematik bilmezler, veri bilmezler. Cumhurbaşkanımız en yakın rakibine 3 milyon oy fark atarak ilk turu bitirdi. Bugün AK Parti girmiş olduğu tüm seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Eğer bugün parlamenter sistem olsaydı zaten hükümet bizde olacaktı.



Millet İttifakı’nın bu toplum mühendislikleri siyaset için doğru hareketler değil. Bu işler inşaat mühendisliğine benzemiyor. Milletimiz takdirini ve teveccühünü ortaya koyuyor. Kimsenin oyu çantada keklik değil. Bu isimler milletten uzaklar, biz milletin içindeyiz dertleriyle hemhaliz. Siyaset mühendislikleriyle yapılan siyaset anlayışı 80’lerde 90’larda kaldı.

"Öğrencilerin kiraları ile ilgili çok ciddi mücadelemiz olacak"