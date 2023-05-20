AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ensonhaber'in sorularını yanıtlıyor AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ensonhaber'de Çağlar Cilara'nın sunumuyla yayınlanan 'Artı-Eksi'nin konuğu oluyor.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ensonhaber'de Çağlar Cilara'nın sunumuyla yayınlanan 'Artı-Eksi'nin konuğu oluyor.

Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

"Milletimiz büyük bir ferasetle oy veriyor. Seçim sonucu ne olursa olsun çok öncesinden itibaren bunu hep söyledik. On yıllar boyunca siyasetimizin ana miğferi milletimizin iradesidir. Millet ne irade ortaya koyuyorsa hiç eleştirmeden baş göz üstüne deriz.

Evet bu seçimin kampanyası zordu, stresi çok yüksek bir seçim kampanyasıydı. Karşı taraftaki blok hiç birbirine benzemeyen, ortak hiçbir kanaati olmayan, hiçbir siyasi fikri olmayan ama Tayyip Erdoğan gitsin diye mücadele eden, bunu da özellikle algı operasyonlarıyla bu konularını kendilerince tahkim eden bir anlayışla ilerlediler.

"Biz siyaseti kapılı kapılar ardında yapmıyoruz"

Biz siyaseti kapılı kapılar ardında değil, milletin önünde siyaset yaptık. Biz diyoruz ki sistem revize edilebilir.

Seçim gecesi yaşananlar

Bal gibi oraya çıkarken biliyorlardı ki o gece Kemal Kılıçdaroğlu kaybediyor. Yenilgiye bir bahane arayarak bunu bir şekilde kamufle etmek istiyorlardı.

Veriler Anadolu Ajansı ile tutmasaydı çaldılar diyeceklerdi.

Islak imzalı tutanaklar kısa sürede bizim arkadaşlarımız tarafımızdan kayıt altına alındı.

Bu başarısızlıklar ortada, milletin onlara oy vermediğini görünce algı yapmaya kalktılar.

Seçim gecesi bir kaos çıkarmak için çıkıp açıklama yaptılar. Açıkça oynan bir orta oyunu ve CHP'nin büyük bir başarısızlığı.

"Türkiye'de en kusursuz en iyi yapılan şey seçimdir"

Bizim ilk andan itibaren mükemmel çalışan sistemimiz.

Kusura bakmasınlar Türkiye'de en kusursuz en iyi yapılan şey seçimdir. YSK sandıktan başlayarak kusursuz bir şekilde takip ediyor. yıllardır böyledir ve bu seçimde de böyle oldu.

"İmamoğlu suçunu itiraf etmiş"

Mazeret bulak yerine nerde yanlış yaptık diye kendilerini kontrol etmelerini tavsiye ederim.

Ekrem İmamoğlu'nun ilk turda almadığımızı biliyorduk demek suçu itiraf etmektir. Peki o gece neden çıkıp kazanıyoruz dediniz.

AK Parti organik bir parti. Seçmenin AK Parti'den vazgeçmemesi bu sayede oluyor. Depremden sonraki süreçte, tüm milletvekillerimiz mobilize oldu ve deprem bölgelerine gitti. Orada 45 gün sahadan ayrılmadan milletin yanında olan arkadaşlarımızı biliyorum.

Defne CHP'nin yüzde 80 oy aldığı bir ilçe ama bizim en yoğun desteğimiz o bölgeye oldu.

Arkadaşlarımız harıl harıl çalıştı, şimdi muhalif arkadaşlarımız millete hakaret edeceğine milletin gönlüne girmeye çalışsınlar.

Daha önce kendilerine oy vermeyenlere makarna kafa, göbeğini kaşıyan adamlar diyen bir zihniyet tekrar ortaya çıkıyor.

"Sıkıntıları biliyoruz bunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz"

Pandemiden sonra ekonomi problemi ortaya çıkmaya başladıktan sonra arkadaşlarımıza sakın milletin yanında olmaktan vazgeçmeyin.

"Ekonominin ana çatısını güçlü kurduk"

O süreçlerde fabrikalar atölyeler dağılsaydı bu ekonomi sorunlarıyla birlikte bir de olağanüstü bir işsizlik olacaktı.

Sıkıntıları biliyoruz bunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Tedbirleri alıyoruz.

Türkiye'nin her yerinde yaygın bi kalkınma ortaya konulmuş. 21 yılda somut örnekler ortada. Diğer yanda bakıyorsunuz bir dikili taşı var mı yok.

Şimdi iki figür var. Vatandaş çok yalın bir kıyas yapacak.

Bir tarafta ülkeyi baştan başa donatan Erdoğan bir tarafta çakılı taşı olmayan Kılıçdaroğlu...