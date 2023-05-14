AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır hale getirildi Türkiye kader seçimlerini gerçekleştiriyor. AK Parti Genel Merkezi'nde gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması için balkonda hummalı çalışmalı yapıldı.

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Türkiye sandık başında.

Aylarca yapılan seçim çalışmaları, bugün nihayete kavuşacak.

Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek

Sabah erken saatlerde başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları sandıkların kapanması ile yapılacak oy sayımı ile belli olacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde balkon hazır

Oy kullanma işlemi devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde ise hummalı bir çalışma sürüyor.

Seçimlerde bir gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması için AK Parti Genel Merkezi'ndeki alan görevliler tarafından temizlenmeye başlandı.

Bahçeye ses sistemi kuruldu

Görevliler tarafından bahçeye kurulan ses sistemi ise dikkat çekti.