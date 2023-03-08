AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: En büyük risk önümüzde duran kuraklık endişesi Tüm Türkiye'yi risk altına alan kuraklık endişesiyle ilgili konuşan Bülent Turan, "Biliyoruz ki tarımdaki en büyük risk, tüm dünyada olduğu gibi önümüzde duran kuraklık endişesi" dedi.

Türkiye küresel ısınmanın etkilerini gerçek anlamda yaşamaya başladı.

Son yıllarda yağışların azalmasından dolayı barajlarda su kaybı artmaya devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kuraklık konusunu değerlendirdi.

Bülent Turan, geçtiğimiz hafta Çanakkale Ziraat Odası başkanlığına seçilen Ufuk Ünver'i ziyaret etti.

Çanakkale'nin sanayi, tarih, kültür ve turizm kenti olduğunu hatırlatan Bülent Turan, kentin aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

"Çanakkale net bir tarım kentidir"

Bölgede 115'ten fazla ürün üretildiğini, bunların içindeki 45'inin Türkiye'nin üretim hasılasında birinci sırada olduğunu dile getiren Turan, şöyle konuştu:

Tarımı yatırımlarla daha profesyonel uygulamalarla daha da büyütmeyi bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Çanakkale net bir tarım kentidir. Tüm çalışmalarımızda, tüm yatırımlarımızda tüm kurumlarımızın bu tarım kenti vasfını koruyarak adım atması lazım. Köprümüz birçok alan için çok önemli bir yatırım oldu. Ancak biliyoruz ki köprümüz tarımın büyümesine, tarım ürünlerinin ihracatına vesile olursa daha da kıymetlidir. Genç çiftçilere destekler, TKDK destekleri, tarım yatırımları önemli. Tarım, şehrimizde de Türkiye’de de gelişen büyüyen bir iş alanı. En son tarımda 16,5 milyar dolar ihracatımız olmakla beraber, 11,5 milyar ithalatımız oldu. Bu rakamlara bakıldığında Türkiye net olarak tarım ürünleri ihracatı yapabilen bir ülke.

"En büyük risk önümüzde duran kuraklık endişesi"

Bülent Turan, Çanakkale'nin son dönemde coğrafi tescilli ürünleriyle de ön plana çıktığına işaret etti.

Coğrafi işaretli ürünlerle beraber, pazarlama, markalaşma ve fuar çalışmalarının da önemli alanlar olduğunu ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü: