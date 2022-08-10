AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Sayın Kılıçdaroğlu, adeta toplumsal kaos hedefliyor." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki temasları kapsamında Biga Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından karşılan Turan, burada yaptığı konuşmada Biga'nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

Biga'nın sanayisiyle, tarıma elverişli verimli arazileriyle önemli bir merkez olduğunu ifade eden Bülent Turan, "Belediyemizin önemli projeleri devam ediyor. Kadim ilçemizin yeni yatırımlarla buluşması önceliğimiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tenkit etti. Bülent Turan şunları söyledi:

"Adeta toplumsal kaos hedefliyor"

"Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak uğruna devletin işleyişine zarar verecek adımları atmaktan çekinmiyor. Adeta toplumsal kaos hedefliyor. Daha önce bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu, son zamanlarda da ‘Sınavlara girmeyin, araç almayın.’ gibi provokatif açıklamalarda bulunuyor. Yabancı yatırımcılara ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın.’ çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, son olarak da kur korumalı mevduat hesabı olanları tehdit etti. Burada iyi niyet yok. Kılıçdaroğlu, iktidar olmak uğruna her şeyi mübah görüyor."

Siyaset ile ekonominin karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Turan, "Finansal istikrarı ve güveni zedeleyici açıklamaların kime ne faydası var? Her türlü eleştiri baş tacı ancak ülkeye ve millete zarar verebilecek söylemlerden uzak durmak tüm siyasilerin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"Bu sözler doğruysa Kılıçdaroğlu suç işliyor"

"Böyle bir şey nasıl olabilir? Parti misin başka bir şey mi? Eğer bu sözler doğruysa Kılıçdaroğlu suç işliyor. İlgili mercileri göreve davet ediyorum. Milletimiz her şeyi görüyoruz. Daha önce olduğu gibi, 2023’te de aziz milletimiz iktidarı bu zihniyete teslim etmeyecek." ifadelerini kullandı.