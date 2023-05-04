AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP’nin seçim bürosunu ziyaret etti Hatay’ın Samandağ ilçesi, bugün sıra dışı bir ziyarete tanıklık etti. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Samandağ İlçe Başkanlığı’nın konteynerini ziyaret etti. Burada Başkan Nadir Kimyon ile görüşen Yayman, yapılacak konutlarla ilgili bilgiler verdi.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesindeydi…

Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir ve teşkilatıyla ile birlikte esnafı gezen ve onların sorunlarına kulak veren Yayman’ın yolu, CHP İlçe Başkanlığı’na düştü.

Konteynerdeki CHP örgütüne yapılan bu ziyaret, hem dikkat çekti hem de takdir topladı.

"Bu zor günler birbirimize sarılma günüdür"

CHP Samandağ İlçe Başkanı Nadir Kimyon ile görüşen Yayman, “Siyasi görüş ne olursa olsun, bu zor günler birbirimize sarılma günüdür. Tek derdimiz evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapmak. Samandağ halkına 20 bin konut yapmayı hedefledik. Burada siyaset yapmaya gelmedim. Halkımızın sorunlarını dinlemeye geldim. Her zaman Samandağ halkının yanındayız.” dedi.

200 bin konut, 1 yıl sonra teslim edilecek

Ziyarette çaylar içildi, samimi görüntüler verildi.

CHP’li Kimyon’un ‘yeni konutlar nereye yapılacak’ sorusuna da yanıt veren Yayman, fay hattının olmadığı jeolojik zemin etüdün sağlam olduğu dağ eteklerinin altında yeni bir Samandağ inşa edeceklerini söyledi.

Yayman, Hatay’da toplam 200 bin konut yapılacağını ve evlerin en geç 1 yıl içinde teslim edileceğini dile getirdi.

Sorunları bizzat iletti

CHP İlçe Başkanı Kimyon ise ilçe halkının barınma, beslenme, eğitim ve sağlık sorunlarını Yayman’a iletti.

Kimyon, bu sorunların halledilmesini talep etti.

Yayman önce not aldı, sonra bakanlığı arayarak notları ilgili kişilere bizzat iletti.

Ezber bozan ziyaret

Konteynerde gerçekleşen ziyarette Yayman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay koordinatörünü arayarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çevrede toplanan vatandaşlar, ezber bozan bu ziyareti memnuniyetle karşıladı.