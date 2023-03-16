AK Parti, Hatay'ın ayağa kaldırılması için 94 belediyesini seferber etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, depremin en çok etkilediği şehirlerimizin başında gelen Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılışına kadar 94 belediyenin bölgede görev yapmayaca devam edeceğini duyurdu.

Türkiye, 6 Şubat'ta 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremleri yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi.

Büyük yıkımların yaşandığı illerimizde binlerce canımız hayatını kaybetti.

Bir yandan depremin yaraları sarılırken diğer yandan da şehirlerimizin yeniden inşa sürecine başlandı.

AK Partili belediyeler, Hatay'ın yeniden inşasında büyük rol oynuyor

Bu kapsamda AK Partili diğer belediyeler, depremden etkilenen illeri ayağa kaldırmak için harekete geçti.

Depremin olduğu ilk günden bu yana yıkımın daha çok yaşandığı Hatay ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını yürüten AK Partili belediyeler, şehirlerin alt yapısından depremzedelerin ihtiyaçlarına kadar seferber oldu.

Öyle ki diğer şehirlerin belediyeleri depremden etkilenen illerimizle eşleştirilerek koordineli bir çalışma içine girildi.

94 belediye, Hatay ile kardeş ilan edildi

Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, depremden en çok etkilenen Hatay ile 94 AK Partili belediyenin kardeş ilan edildiğini duyurdu.

Bu belediyelerin başında ise başta Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta Nevşehir, Rize, Tokat, Yalova ve Yozgat belediyeleri geliyor.

Kardeş belediyelerin Hatay'da hayat normale dönene dek çalışmalarını sürdüreceğini belirten Özhaseki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

HATAY ile Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta Nevşehir, Rize, Tokat, Yalova ve Yozgat Belediyelerimiz başta olmak üzere 94 AK Belediyemizi kardeş ilan ettik. Kardeş Belediyelerimiz, hayat normale dönene #Hatay ve ilçelerinde çalışmaya devam edecek.

İşte o belediyelerin listesi...