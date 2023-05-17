AK Parti ikinci turun yol haritasını belirledi: Sakin ve kuşatıcı bir kampanya ile devam edilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nde her kesimi kuşatan bir kampanya yürütecek. Milletvekili seçilen bakanların ikinci tur seçimlerine kadar görevlerine devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı ise YSK’nın vereceği belirtildi.

İHA Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimlere dair sonuçlar netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50'lik oy oranıyla ilk sırada çıkarken, Erdoğan'ın arkasından yüzde 44,89'la Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 5,17 ile Sinan Oğan geldi. Sakin ve tüm vatandaşları kapsayan kuşatıcı bir kampanya yürütülecek Milletvekilliği seçimlerinde ise TBMM'de çoğunluk Cumhur İttifakı'nda kaldı. İlk turun ardından bu kez de sıra ikinci tura geldi. İkinci tur için çalışmalara başlanırken AK Parti'nin yürüteceği kampanya şekillenmeye başladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur seçimlerinde sakin ve Türkiye’deki tüm vatandaşları kapsayan kuşatıcı bir kampanya yürütecek. Kampanya Kılıçdaroğlu üzerinden yürüyecek Kampanya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürüyecek. Bu dönemde milletvekili seçilen bakanların ikinci tur seçimlerine kadar görevlerine devam edip etmeyeceğine ilişkin son kararı ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceği belirtildi.