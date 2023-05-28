AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketlilik başladı Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde, olası bir balkon konuşması için hazırlık yapıldı.

DHA

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Türkiye bugün sandık başına gitti.

Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

Daha önceki seçimde olduğu gibi oy verme işlemi sonuçlanınca AK Parti İl Başkanlığı önünde de hareketlilik başladı.

Yayın yasağının 18.15’te kalkmasıyla Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) ilk sonuçlar geldi.

Partililer de ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde gelmeye başladı.

Yabancı basın mensuplarının ilgisi yoğun

Yabancı basın mensuplarının da yoğun katılım gösterdiği il başkanlığında gazetecilerin bekleyişi sürüyor.

Balkon konuşması hazırlıkları

Dışarıya dev ekranların konulduğu binanın önünde ses sistemleri yerleştirildi.

Binanın içerisine de üst araması yapılarak, belirli bir noktaya kadar giriş yapılıyor.

Yerleştirilen balkonun önünde "Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" yazısı asıldı.

İlk sonuçlar takip ediliyor

Binadakiler de ilk sonuçları dışarıya ve içeriye konulan led ekranlardan takip ediyor.

Araçlar yollarda gösterilene başladı

Yoldan araçlarıyla geçenler ise korna çalıp, Rabia işareti yaparak desteğini gösteriyor.