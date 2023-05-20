AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan çağrı: Sandık için gönüllü olun AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Mayıs'taki ikinci tur için sandık güvenliği konusunda partililerden gönüllü olmalarını sitedi.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir ilk tur seçim yaşadı.

Sandık sonuçlarına göre millet yasama görevini TBMM'de Cumhur İttifakı'na verirken, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta seçmen bir kez daha sandık başına gidecek.

Bir yandan seçim kampanyaları yürütülürken bir yandan da sandık güvenliği için partiler seçmeni gönüllü olmaya davet ediyor.

AK PArti İstanbul'dan gönüllülük daveti

Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, https://buyukturkiyezaferi.com/ internet sitesi üzerinden gönüllülük çağrısı yaptı.

Partilileri sandık güvenliği için gönüllü olmaya çağıran İstanbul örgütü şu ifadelere yer verdi: