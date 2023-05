AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan çağrı: Sandık için gönüllü olun

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir ilk tur seçim yaşadı.

Sandık sonuçlarına göre millet yasama görevini TBMM'de Cumhur İttifakı'na verirken, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta seçmen bir kez daha sandık başına gidecek.

Bir yandan seçim kampanyaları yürütülürken bir yandan da sandık güvenliği için partiler seçmeni gönüllü olmaya davet ediyor.

Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, https://buyukturkiyezaferi.com/ internet sitesi üzerinden gönüllülük çağrısı yaptı.

Partilileri sandık güvenliği için gönüllü olmaya çağıran İstanbul örgütü şu ifadelere yer verdi:

"Kullandığın her oy, Büyük Türkiye Zaferi için bir adım.



Haydi, sen de Büyük Türkiye Sevdalıları’na katıl!



Kararlılıkla vurduğumuz mührü, milli irademizi hep birlikte koruyalım.



Demokrasimize, ülkemize ve yarınlarımıza seninle birlikte sahip çıkalım!



Her sandık Büyük Türkiye Zaferi…



Her sandıkta bir Büyük Türkiye Sevdalısı…"