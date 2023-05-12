AK Parti Konya Milletvekili adayı Mehmet Baykan'dan bir ilk: Dijital miting düzenledi 14 Mayıs seçimleri öncesi sahadaki çalışmalarını sürdürerek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Baykan, Türkiye'de bir ilke imza atarak sosyal mecralarda yayınlanan eş zamanlı canlı yayınla dijital miting gerçekleştirdi.

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Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek adına sandığa gidiyor.

Aylarca yaşanan seçim heyecanında son saatlere girildi.

Bu süreçte sahada ve sosyal medyada tek gündem 14 Mayıs.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Böylelikle yurdun dört bir yanında mitingler düzenleniyor.

İlk dijital miting Konya'dan

Yapılan hazırlıklarda ise bir çalışma dikkat çekti. Bu sürece yeni bir soluk getiren ve Türkiye'de bir ilke imza atan çalışma AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Baykan'dan geldi.

Sahada vatandaşlarla buluşmaya devam eden Baykan, son olarak dijital mitingle gençlere hitap etti.

Kentteki Mevlana Meydanı’ndan yapılan; Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube mecralarından yayınlanan dijital mitingi yaklaşık 5 bin 865 kişi canlı takip etti.

"Cumhurbaşkanımız ve Kılıçdaroğlu arasında geçecek bir seçim değil"

Sözlerine Arif Nihat Asya’nın “Konya Mevlana Demek” şiiri ile başlayan ve devamında 14 Mayıs seçimlerine değinen Baykan, şöyle konuştu:

Bu sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında geçecek bir seçim değil. Eğer öyle olsaydı, dozunu giderek artıran Avrupa ve Amerika medyasının Cumhurbaşkanımıza cephe aldığına şahit olabilir miydik? Eğer öyle olsaydı PKK liderlerinin her gün açıklamaları yayınlanabilir miydi? Ayrıca siyasi uzantılarının kirli pazarlıklarını görebilir miydik?

"Kararsız seçmen AK Parti’ye yöneldi"

Ramazan Ayı’ndan beri sahada seçim çalışmalarını yürüttüğünü, kapı kapı, sokak sokak gezerek Konyalılara ulaştığını dile getiren Mehmet Baykan sözlerine şu şekilde devam etti:

Halkımız her şeyin farkında. Kararsız bir kesim vardı ancak tüm AK Parti teşkilatımızın özverili çalışmaları ve diğer partilerin tutumu nedeniyle kararsız seçmen AK Parti’ye yöneldi.

"Son 20 yılda adeta şahlanış dönemini yaşıyoruz"

Kurulduğu günden bu yana 6 kez genel seçimlere giren ve 7. seçimden de galip olarak çıkacak olan AK Parti’nin, milletin gönlünde yegane bir yere sahip olduğunun altını çizen Baykan:

Cumhurbaşkanımız, kazandırdığı eserler ve gönüllere dokunma anlayışıyla Türk siyasetine yön vermiştir. Bu başarının mimarı elbette ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yaptığı her icraatla çığır açan Cumhurbaşkanımız; Karadeniz gazı, Gabar’da petrol, Kızılelma, Kaan, TCG Anadolu, İHA, SİHA, Altay Tankı, TOGG gibi bundan 20 yıl önce yapılması hayal dahi edilemeyecek projeleri bugün sonuçlandırmış ve ülkemizin hizmetine sunmuştur. Son 20 yılda adeta şahlanış dönemini yaşıyoruz. Ülkemizin gözbebeği Konya’mız da büyüyen gelişen şehirlerin başını çekiyor.

"Gençlik ve sportif faaliyetlerimizle sayısız başarılarımız oldu"

Sözlerine şu ifadeleri de ekleyen Baykan:

Konya’mızda tarımdan iş gücüne, spordan sanata, sanayi yatırımlarından ihracata neredeyse her alanda yapılan büyük yatırımlar meyvesini katbekat verdi. Sanayimiz gelişti, tarımsal üretimimiz arttı, gençlik ve sportif faaliyetlerimizle sayısız başarılarımız oldu. Bu yatırımlarla Konya’mız yıldızı parlayan bir şehir haline geldi.

"Bizim durmaya niyetimiz yok"

'Türkiye Yüzyılı Konya’nın yüzyılı olacak' diyen Baykan şöyle devam etti:

Son 20 yıldır sadece Türkiye’miz değil, Konya’mız da büyük bir gelişme kaydetti. Ancak bizim durmaya niyetimiz yok. Sizlerden aldığımız enerji ve ilhamla Konya’nın çehresini değiştireceğiz. Sanayiden ulaşıma, gençlik yatırımlarından sportif faaliyetlerine Gençlerin Şehri Konya’yı yerel yönetimlerimiz ile birlikte atacağımız adımlarla daha çok gençleştireceğiz.

"Sizlerle her zaman diyalog halinde olmaya devam edeceğim"

Baykan'ın dijital mitinginden öne çıkanlar şu şekilde: