Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yarın TBMM'ye araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunacağız" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK maden ocağında 14 Ekim Cuma günü patlama meydana geldi.

Grizu patlamasında 41 maden işçisi şehit oldu.

11 işçinin yaralandığı faciadan 58 işçi de kurtarıldı.

AK Parti teklif verecek

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, Adalet Bakanlığı, patlamayı incelemesi için savcılar görevlendirdi.

Yürütülen soruşturma sonrası yeni bir adım daha atılacak.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, maden faciasının aydınlatılması için parti olarak yarın araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunacaklarını açıkladı.

AK Parti maden faciası için araştırma komisyonu önerisinde bulunacak VİDEO

"Tedbirler, can güvenliği ve dünya örnekleri araştırılacak"

Turan, "Biliyorsunuz, savcılarımız görevlendirildi. Kimin kusuru varsa, kimin ihmali varsa hepimiz peşinde olmalıyız. Bu işin siyaseti, partisi lamı cimi olmaz. Üzerimize düşen ne varsa, yapmakta kararlıyız. Yarın AK Parti grubu olarak Meclis’e araştırma komisyonu kurulması için teklifte bulunuyoruz. Tüm tedbirleri, alınacak önlemleri, can güvenliğini artıracak mevzuat değişikliklerini dünya örneklerini araştıracak, bunlara ilişkin adımlar atacak bir komisyon kurmak istiyoruz. Tüm partilerimizden sağduyu ve soğuk akıl ile meseleye yaklaşmasını, başarılı bir çalışma takvimi olmasını, sonuçlarının da şimdiden ülkemize ve madencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Amasra ile sınırlı olmayacak

Bülent Turan, "Araştırma Komisyonu'nun çalışması sadece Amasra ile mi sınırlı olacak? Muhalefet partileriyle de görüştünüz mü?" sorusuna ise "Tüm partilerimizin bu konuda hassas bir tavrı, yaklaşımı var. Bu hassasiyet çerçevesinde bugün görüştük diğer partilerimizle de. Hepsinin benzer konularda talepleri oldu. Onları ortak değerlendireceğiz. Ümit ediyorum, yarın verirsek, çarşamba günü bu konuyu ortak bir önerge şeklinde tüm partilerin katılımıyla sağlamış oluruz." yanıtını verdi.

Turan, komisyonun, sadece Amasra ile sınırlı olmayacağını, tüm madencilerin sorunlarını kapsayacağını ifade etti.