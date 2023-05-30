AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu Seçimlerin süreci sonrası Meclis şekillenmeye devam ediyor. Sivas Milletvekili Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı oldu.

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Türkiye 14 Mayıs’ta 28. Dönem Milletvekili tercihini, 28 Mayıs’ta ise Cumhurbaşkanı tercihini gerçekleştirdi.

Kritik seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 17’nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken AK Parti ve Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu elde etmeyi başardı.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından partiler Meclis'teki grup yönetimlerini belirlemeye başladı.

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısı sonrası AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu.

Buna göre, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdülhamit Gül Grup Başkanvekili oldu.

Abdullah Güler'e kritik görev

AK Parti Grup Başkanı görevine ise Sivas Milletvekili Abdullah Güler getirildi.

Abdullah Güler Kimdir

1969'da Sivas doğumlu Güler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İstanbul'da uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkan Danışmanı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

2003-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevleri yaptı.

2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı.

27. Dönem'de AK Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Güler Türkiye/Güney Kore Dostluk Grubu Başkanı görevini de yürütüyor.

Özlem Zengin

1969 Tokat doğumlu Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır.

1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. 2012-2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur.

2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir.

Zengin aynı dönemde yine AK Parti'de aynı görevi icra etmişti.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 12 Mart 1977'de doğan Abdulhamit Gül de AK Parti'nin hukukçu vekillerinden biri.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Gül çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı.

Ankara'da serbest avukatlık yapan Gül, siyasete atılarak Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

HAS Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinden sonra AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi.

Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK Üyeliğine seçilen Gül, 2017-2022 yılları arasıda Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

Leyla Şahin Usta

1973 İstanbul doğumlu Leyla Şahin Usta AK Parti'nin tıpçı vekillerinden biri.

Tıp eğitimini Viyana Medizinische Universität'ta tamamlayan Usta 25 ve 26. Dönemde Konya Milletvekili seçildi.

AK PARTİ Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcülüğü, çeşitli Meclis araştırması komisyonları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı.

Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 2 çocuk annesidir.

Mehmet Emin Akbaşoğlu görevine devam ediyor

Çankırılı bir ailenin oğlu olan Mehmet Emin Akbaşoğlu 6 Ekim 1968'de İstanbul'da doğdu.

AK Parti'nin hukukçu kurmaylarından biri olan Akbaşoğlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesinde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde bulundu.

25, 26 ve 27. Dönem Çankırı Milletvekili seçildi. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev aldı.

27. Dönem'de AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Akbaşoğlu bu dönemde de görevine devam edecek.

AK Parti'nin aktör vekili

Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs 1962 yılında Manisa / Akhisar’da dünyaya geldi.

1979 yılında Akhisar Lisesi’ni tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesin'den 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Akhisar’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine araştırmalarda bulundu.

Romancılığıyla da tanınan Yenişehirlioğlu, yurt içi ve yurt dışı konferanslarının yanında Diriliş Postası gazetesinde ve Cins dergisinde köşe yazarlığı yaptı.

Bahadır Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Büyük Dedesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İzmir’in ilk valisi ve belediye başkanıydı.

2016 yılında rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yenişehirlioğlu; Başrolü Özlem Conker, Bülent İnal, Ezgi Eyüboğlu ve Akın Akınözü ile paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer alarak Tahsin Paşa karakterini canlandırdı.

Yenişehirlioğlu, bu rolüyle geniş kitlelere adını duyurdu ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı.