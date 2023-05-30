AK Parti MYK toplandı Seçim sonrası AK Parti kurmayları ilk kez bir araya geldi... AK Parti MYK toplantısı, saat 16.50'de başladı. Toplantı, basına kapalı yapılıyor...

AA

28 Mayıs seçimleri, AK Parti için zaferle sonuçlandı...

Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı seçildi.

Cuma günü milletvekilleri, cumartesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin ederek görevine başlayacak.

MYK toplandı

Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuyla yola çıkan Erdoğan, bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.50'de başladı.

Kulislere göre toplantıda hem seçim sonuçlarını değerlendirilecek hem de kabine için görüş alınacak.