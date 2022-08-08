AK Parti MYK toplanıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler görüşülecek.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak AK Parti MYK'sının gündemi yoğun.

Kritik toplantıda Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşacak, diplomasi trafiğinin ana hatlarını anlatacak.

KPSS soruşturmasından Cemevi provakosyonuna

14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı da değerlendirilecek.

Sosyal Konut Projesi

Dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek.

Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.

Sözcü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.