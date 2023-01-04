AK Parti, seçim tarihindeki değişikliği görüştü

AK Parti'nin MYK toplantısında seçimlerin 18 Haziran'dan daha erken bir tarihe çekilmesi ele alındı. Buna göre seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması görüşü hakim.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için bir yandan beklenen tarih yaklaşırken bir yandan da siyasi partiler tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı cephesinde seçime yönelik çeşitli senaryolara hazırlık süreci yaşanıyor.

Seçim her ne kadar 2023'ün haziran ayında yapılacak gibi görünse de Ak Parti kanadı her ihtimal üzerine hazırlığını yapıyor.

Dün toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında seçim tarihiyle ilgili alternatif senaryolar ele alındı.

Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması görüşü hakim

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre ele alınan senaryolarda 9 Nisan'dan sonra 18 Haziran'dan önceki bir tarihte seçimlerin yapılması üzerinde duruldu.

30 Nisan, 7 Mayıs seçeneklerinin de değerlendirildiği MYK’de kesin karar alınmamakla birlikte ağırlıklı görüş, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması yönünde oldu.

Öte yandan seçim tarihinin öne alınmasına yönelik çok sayıda neden olduğu da yapılan toplantıda ele alındı.

Tarihin öne alınması için çok sayıda neden var

18 Haziran'da yapılacak seçimlerin üniversite sınavlarıyla çakışması, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun Kurban Bayramı'na denk gelmesi, hac ve okulların tatil olması gibi nedenler görüşüldü.

Bu nedenler sonrasında ise ağırlıklı görüş seçimin 18 Haziran'dan daha erken bir tarihe çekilmesi oldu.

Son olarak toplantıda seçim tarihiyle ilgili muhalefetin tutumu da gündeme geldi.

'Seçim kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan alır'

CHP ve İyi Parti'nin 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime 'evet' demeyeceği görüşü hakimken, parlamentodan karar çıkmayabileceği değerlendirildi.

HDP'nin de diğer muhalefet partileri gibi 6 Nisan’dan sonraki bir erken seçim önerisine destek vermeyeceği düşünüldü.

Parlamentonun seçim kararı alabilmesi için en az 360 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.

Ancak Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı 334’te kaldığı için erken seçim kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alması gerekebilir görüşü toplantıda hakim oldu.