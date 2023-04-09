AK Parti seçime hazır! Büyük değişim olacak AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.

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Seçime sayıl günler kala partiler yol haritalarını belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin milletvekili aday listesinin belirlenmesi sürecinde bizzat, titiz ve detaylı bir çalışma yürüttü.

Deprem bölgesine yaptığı ziyaretler, şehirlerdeki açılış programları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulleri ve toplantıların dışındaki mesaisinin büyük bir bölümünü kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi’nde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, listelere son şeklini heyetiyle birlikte verdi.

Vekiller değişiyor

Aday listesinde değişim dikkat çekti. Son dönemde görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan “yerel aktörler” öne çıkarıldı.

Anketler öne çıktı

Anketler, saha çalışmaları ve temayül yoklamasının yanı sıra yüz yüze mülakatlarda aday adaylarının gösterdiği performans, sunduğu projeler ve siyasi kariyerleri masaya yatırıldı. En önemlisi de listelere son şekli verilene kadar anket çalışmalarından faydalanılması oldu. Bir taraftan listeler üzerinde hummalı çalışma yürütülürken diğer taraftan da yapılan anketlerin sonuçları AK Parti Genel Merkezi’yle paylaşıldı.

Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi.

Kadınların sayısı artırıldı

Eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve siyasette kadına verdiği değerle ön plana çıkan AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren ve onlar için “Işığımız, umudumuz ve geleceğimiz” tabirini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesine koydu.

Gençler önem verildi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. İnan’ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı.

Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine dikkate değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.