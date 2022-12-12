AK Parti, son anket sonuçlarına göre oy oranını artırdı

“Arafta Sorular”a katılan AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, 2023 seçimini çok rahat kazanacaklarını belirterek, son anket sonuçlarını paylaştı. Ayvalı, “Yüzde 52 civarında” dedi.

24 TV ekranlarının merakla takip edilen programı “Arafta Sorular”ın bu haftaki konuğu, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı oldu.

Esra Elönü’nün sorularını yanıtlayan Ayvalı, 2023 seçimlerine ilişkin iddialı konuştu.

“Biz bu seçimi Allah’ın izniyle çok rahat bir şekilde alacağız.” diyen Ayvalı, son zamanlarda ortaya çıkan ve korku salan anket sonuçları da değerlendirdi.

“Bu seçimi çok rahat alırız”

“Siyasette bu kadar iddialı, erkenden konuşmak kolay değildir.” diyerek sözlerine başlayan Ayvalı, şöyle devam etti:

“Ama hem atmosferi okuduğumuzda hem de diğer seçimlerle tecrübe ettiğimizde ve kıyaslandığında ben bu seçimi Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı olmak üzere çok rahat alacağımızı beyan edebiliyorum.”

AK Partili Emre Cemil Ayvalı: Seçimi çok rahat alacağız VİDEO

“Bugünün rakamları yüzde 52 civarında”

Elönü’nün “Herhangi bir rakam var mı?” sorusuna da yanıt veren Ayvalı, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımıza yüzde 54-55 bandında bir oy geleceğini düşünüyorum. En kötü ihtimal bugünün rakamları yüzde 52 civarında ama 55’e kadar alan açmamızın bir nedeni var. Biz şu an Cumhurbaşkanımızı tartabiliyoruz millet olarak. Ama karşı tarafı şu an tartamıyoruz. Aday çıkaramadı, seçimden sonra hükümeti nasıl oluşturacaklarına dair bir denklem çıkaramadı.

“Cumhurbaşkanımız rakipsiz”

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın rakipsiz olduğu, rakibi çıktığında daha pozitif ayrışacağı bir sürecin içerisindeyiz. Bu halde bile Cumhurbaşkanımızın anketlerde en kötü 52 bandında olduğunu görüyoruz. Onun 55 bandına gideceği ve rekor kıracağı bir seçim bekliyorum. Cumhur İttifakı da yakın bir oy oranıyla tecelli eder diye düşünüyorum. Şu an erkenden oy oranı söylemek zor ama verilere baktığınızda Cumhur İttifakı’nın son anketlerde 47-48 bandında oyu çıktı.

“Anketörler doğru rakamı vermek zorunda kalacaklar”

Bize böyle çok muhalif takılan, hatta Ekrem İmamoğlu veya Kemal Kılıçdaroğlu ile belli bir alışverişi de olan anketörler bile son dönemlerde kaygılarını dile getirmeye başladılar, anketlerde kısmi manipülasyonlar yapsalar da… Seçim yaklaştıkça daha doğrularını vermek durumunda kalacaklar."